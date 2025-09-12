Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros'un, bugün parti genel merkezinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi yetkilileriyle Kıbrıs çözüm sürecine dair kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Genel Müdür Vekili Hugo Sobral ve Müdür Giulia Bertezzolo’yu kabul eden Toros’a, Eğitim Sekreteri Feriha Tel eşlik etti.

Toros, Avrupa Komisyonu yetkilileriyle, Kıbrıs barış tesisi süreci, mülkiyet sorunları, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık konuları, BM’nin çözüm çabaları ve AB ile ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.