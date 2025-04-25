(Kamalı Haber) Minareliköy’de sürücüsü olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaydederek kaza yapan, yanında yolcu olarak bulunan Ali Minnoş'un hayatını kaybetmesine neden olan Fırat Atamtürk yeniden tekerlekli sandalye ile mahkemeye çıkarıldı. Polis çavuşu Yusuf Özenci mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının ölümle Neticelenen Trafik Kazas, sürat ve alkollü sürüş suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, 23 Nisan 2025 tarihinde, saat 21.15 sıralarında, Minareliköy'de Şht. Mehmet Emin Caddesi üzerinde, Fırat Aamtürk' ün yönetimindeki ZD 122 plakalı motosiklet ile 196 promil alkollü, dikkatsiz ve süratli bir şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği esnada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktığını ve bir ikametgahın bahçe duvarına çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu motosiklette yolcu olarak bulunan Ali Minnoş'un olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını, incelenen kamera görüntüleri sonucu hem zanlının hem de Minnoş’un kask takmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının sürat tespitinin yapılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.