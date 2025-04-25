(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve sirkat suçlarından tutuklanan Sou Hone Touda yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Sıla Topbaş mahkemeye olguları aktardı. Polis ,16 Nisan 2025 tarihinde saat 04:20’de Lefkoşa’da sakin Ali İhsan Muhammed’in ikametgahına pencereden girildiğini ve salonda sehpa üzerindeki Dell marka 15.000 TL değerindeki laptop ile yatak odasındaki gardırop içinde muhafaza edilen 350 Euro paranın sirkat edildiğini belirtti. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, aynı gün söz konusu eve giren şahsın Sou Hone Touda olduğunu tespit ettiklerini kaydetti. Polis, Sou Hone Touda'nın üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde hin keneviri bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının sırt çantasında yapılan arama ise çalınan laptop ile şarj yerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 8 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlı Touda’nın cebinde bulunan uyuşturucu miktarının 6 gram 170 miligram olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, soruşturmanın zanlı ile ilgili kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci statülüsünde bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 70 bin TL nakit teminat yatırmasına, 600 bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.