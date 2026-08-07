Evrim Kamalı

Alkollü trafik canavarı Y.A., Girne’nin tanınmış simalarından 85 yaşındaki Turan Obalı’nın ömrünü çaldı. Girne-Güzelyurt Anayolu’nda sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kaza sonucunda alkollü sürücü direksiyon başına 167 miligram alkollü geçen 21 yaşındaki Y.A., adeta bir trafik canavarı gibi dehşet saçarak 85 yaşındaki Turan Obalı’nın hayatını kararttı.

Karşı Şeride Geçti, Facia Yaşandı

Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 23-24’üncü kilometreleri arasında sabah saat 06.45 sıralarında meydana gelen kaza, yollardaki alkol tehlikesini ve sorumsuzluğu bir kez daha gündeme taşıdı. Polisten alınan resmi bilgilere göre; 21 yaşındaki Y.A., kanında 167 miligram alkol varken ZZV 648 plakalı otomobilin direksiyonuna geçti. Çamlıbel istikametine doğru aşırı alkolün etkisi altında seyreden Y.A., sola meyilli viraja girdiği sırada araç kontrolünü yitiren alkollü sürücü, şeridinden çıkarak karşı yönden gelen araçların yoluna girdi. Kontrolden çıkan otomobil, o esnada kendi yolunda nizami şekilde seyretmekte olan 85 yaşındaki Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 plakalı otomobilin önünü tıkadı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrulurken, 85 yaşındaki talihsiz sürücü Turan Obalı olay yerinde hayatını kaybetti. 167 promil alkolle yola çıkarak adeta felakete neden olan trafik canavarı Y.A., sadece karşı şeritteki masum bir sürücünün canına kıymakla kalmadı, kendi aracında bulunan gençlerin de hayatını tehlikeye attı. Kazada yaralanan alkollü sürücü Y.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Y.G. ve henüz 17 yaşındaki S.D., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar müşahede altına alındı. Ancak kazanın ardında yatan başka bir olay da polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda gün yüzüne çıkarıldı.

Polisi Yanıltmaya Çalıştıkları İddia Edildi

Kazanın hemen ardından alkollü trafik canavarı Y.A.’yı kurtarmak amacıyla olay yerine gelen M.A.G., aracı kendisinin kullandığını iddia ederek polisi yanıltmaya çalıştı. Araçta yolcu olarak bulunan Y.G. (21) ve S.D. (17) de aynı beyanda bulunarak suçu örtbas etmeye çalıştı. Ancak polisin yürüttüğü titiz soruşturma ve olay yerindeki incelemeler sayesinde yalan beyan kısa sürede ortaya çıkarıldı. Polisi yanıltmaya çalışan M.A.G., Y.G. ve S.D. gözaltına alındı.

Yarın Mahkemeye Çıkarılmaları Bekleniyor

Alkollü trafik canavarı Y.A. ile suçu üstlenmeye çalışarak polise yalan bilgi veren M.A.G., Y.G. ve S.D.’nin yarın “Polise Yalan Bilgi Vermek” ve ölümlü kazayla ilgili suçlamalarla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.