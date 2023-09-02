Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne - Güzelyurt Anayolu üzerinde meydana gelen ölümle sonuçlanan trafik kazaı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Semra Yaslı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis çavuşu Nadir Timuçin olayla ilgili bulguları aktardı. Timuçin 1 Eylül 2023 tarihinde, saat 17.10 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolunun, Karşıyaka Güzelyalı Caddesi üzerinde huzurda bulunan zanlı Semra Yaslı’nın, yönetimindeki JR 359 plakalı aracı ile batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Haseki Hürrem Sokak kavşağına geldiğinde, o esnada stadyum Caddesi üzerinden anayola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz’ın yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarptığını mahkemeye aktardı. Polis kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz’ın kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan araç sürücüsü Semra YASLI kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesine yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yapılan ilk tespitte müteveffanın ehliyetinin olmadığının görüldüğünü ancak hafta sonu olmasından ötürü yazılı belgenin temin edilmediğini belirtti.

Polis çavuşu Nadir Timuçin mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıdan ve müteveffadan alınan kan örneklerinin laboratuvar sonuçlarının beklendiğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.