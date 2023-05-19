Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve Çin uyruklu Junwen Ye’nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Timur İlmaz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran Müfettiş Muavini Fikri Binatlılı, 10 Mayıs 2023 tarihinde, saat 05.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, yönetimindeki ZUR 839 plakalı salon araç ile seyreden Timur İlmaz’ın Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçtiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Lu Chao, yönetimindeki ZNY 352 plakalı salon aracın ön kısmına çarptığını ifade etti.

Polis, çarpmanın etkisiyle her iki araçta yangın çıktığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yaralanan ZUR 839 plakalı araç sürücüsü Timur İlmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Dilfuza Mardonova (K-32) ile ZNY 352 plakalı araç sürücüsü Lu Chao ve araçta yolcu olarak bulunan Zhi Qu ile Junwen Ye’nin

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirtti.

Ağır yaralanan Junwen’in tedavi görmekte olduğu yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Polis memuru, ZNY 352 plakalı kiralık aracın sürücüsünün Cerrahi Serviste, diğer yolcunun ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

Polis, Çin vatandaşı Zhi Qu’nun, bilincinin kapalı olduğunu, uyandırılmaya çalışılırken fonksiyonlarının bozulduğunu açıkladı.

Polis, zanlı ile karşı aracın sürücüsünün kazadan önce bulundukları mekanlardan alınan kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi.

Polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.