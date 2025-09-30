Polis, Girne-Değirmenlik ana yolunda dün gece meydana gelen trafik kazasında 26 yaşındaki Ali Osman Bayram’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Canberk Çaydam (E-31), yönetimindeki MR 226 plakalı araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı istikametten gelen Ali Osman Bayram (E-26) yönetimindeki LZ 354 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kazada LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Oğuzhan Koçyiğit (E-26), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.