Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan’a sert sözlerle yüklenerek Maliye’nin alıkoyduğu 100 milyon TL’nin derhal iadesini talep etti: “Girne Belediyesine olan borcunuzu ödeyin.”



Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Başbakan ile yaşanan tartışmanın ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başbakan’ın kendisine “Parayı nereden buluyorsunuz?” diye sorduğunu belirten Şenkul, bu soruya verdikleri cevabın hoş karşılanmadığını dile getirdi.

Şenkul, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Başbakan sordu, parayı nereden buluyoruz; biz de cevap verdik. Gerçekleri duymayı pek sevmediği için fenasına gitti belli ki Ünal abimin.”

Maliye tarafından alıkonulan ve Girne Belediyesine ait olduğunu savunduğu 100 milyon TL’nin ödenmesini isteyen Şenkul, hükümete şu çağrıda bulundu:

“Ülkenin Başbakanı olarak kendisi aracı olsun ve bir zahmet Girne Belediyesinin parasını bize ödenmesinin emrini versin. Haydi Sayın Başbakan, az laf çok iş yapın ve Girne Belediyesine olan borcunuzu ödeyin.”

Başkan Şenkul’un bu çıkışı, merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasındaki mali ilişkilerin yeniden gündeme taşınmasına neden oldu.