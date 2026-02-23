Gazze'de soykırıma verdiği destekle daha önce gündeme gelen Adam Edelman'ın kaptanlığını yaptığı takım, cumartesi günü yarıştığı ekipte pazar sabahı bir değişikliğe gitti.

Kurallara göre, sadece bir takım üyesinin rahatsız veya yarışmaya uygun olmaması durumunda değişikliğe izin veriliyor.

İsrail Olimpiyat Komitesi, sporcu Uri Zisman'ın delegasyon başkanına sahte beyanda bulunduğunu itiraf etmesi üzerine takımı diskalifiye etti. Komite, yaptığı açıklamada, bu davranışın "olimpiyat sporcularından beklenen standartları karşılamadığını" belirtti.

Edelman, suistimali savunmaya devam etti

İsviçre Radyo ve Televizyonu (RTS) spikeri Stefan Renna'nın canlı yayında İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı desteklediğini ifşa etmesiyle gündeme gelen 34 yaşındaki Edelman, sahte sağlık beyanını arkadaşları Ward Fawarseh'in yarışabilmesi için yaptıklarını söyledi.

Takım kaptanı olarak yapılan suistimali savunmaya devam eden Edelman, "Son tura girerken sıralamamız neredeyse önceden belli olduğu için, yedek arkadaşımızın olimpiyatlarda yarışma fırsatına sahip olması bizim için daha önemliydi. Değişikliği yapmak için harekete geçtik. Ancak sunduğumuz şartlar, bir takımın kadro değişikliği yapmasına izin veren kriterleri karşılamadı ve son turumuzdan çekildik." ifadelerini kullandı.

Edelman'ın sahte beyanda bulunmalarını "kriterlerin karşılanmaması", kendi olimpiyat komiteleri tarafından diskalifiye edilmelerini de "çekilme" olarak ifade etmesi dikkati çekti.