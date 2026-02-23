YENİDEN GENEL SEKRETER

Kuzey Kore'de Kim Jong Un iktidarı devam ediyor. Partisinin kongresinde yapılan seçimle Kuzey Kore lideri yeniden genel sekreter seçildi.

5 bin delegenin yer aldığı ülkenin en yüksek karar alma organı olan parti kongresinde rejimin devamlılığı mesajı verilirken Kim Jong Un'un yeniden genel sekreter seçilmesi kararı oy birliğiyle alındı.

Kongrede bir süredir konuşulan “Kim Jong Un'un halefi kızı mı olacak” sorusuna ise bir yanıt gelmezken konu gündeme alınmadı.

Reuters

PARTİDE NESİL DEĞİŞİMİ

Kongrede Kim Jong Un'un liderliğinde “nükleer güçlerin merkezde olduğu savaş caydırıcılığı” gündeme gelirken parti içinde bazı yaşlı üyelerin tasfiye edildiği öne sürüldü.

Bazı üst düzey yetkililerin ve "eski muhafızların" parti merkez komitesi üyeleri listesinden çıkarıldığı belirtilirken bir nesil değişimi olabileceği iddia edildi.

Toplantıda ayrıca parti kurallarında değişiklik de yapıldığı belirtilirken detaylar paylaşılmadı.

Kongrenin sonunda, partinin ekonomi, savunma ve diplomasi de dahil olmak üzere önümüzdeki beş yıl için yeni politika yönlerini belirleyen bir karar alması bekleniyor.