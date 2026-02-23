“Onu Louvre'a asın” sözü eski Prens Andrew için gerçek oldu. Andrew Mountbatten-Windsor'un polis arabasında çekilen fotoğrafı, “Everyone Hates Elon” (Herkes Elon'dan nefret ediyor) adlı aktivist grup tarafından Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'ne asıldı. Fotoğrafın 15 dakika boyunca sergilendiği belirtilirken Mona Lisa'ya yakın bir duvara asıldığı belirtildi. Daha sonra ise müze personeli duruma müdahale ederek fotoğrafı kaldırdı.

Söz konusu fotoğraf, 19 Şubat'ta Norfolk polis karakolunda 11 saat gözaltında tutulan Andrew'un serbest bırakıldığı anı gösteriyor yansıtıyor. Karakoldan bir polis aracının içinde çıkan Andrew Mountbatten-Windsor gazeteciler tarafından görüntülenmiş, fotoğrafı özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Eski Prens Andrew'un gözaltına alınması İngiltere tarihi açısından da uzun zaman sonra bir ilki teşkil ediyor. Andew, 1647'den bu yana kıdemli bir kraliyet ailesi üyesinin ilk kez tutuklanması olarak kayıtlara geçti. Eski Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili milyonlarca belgenin yayımlamasının ardından, İngiliz ticaret elçisi olarak çalıştığı dönemde Epstein ile gizli bilgiler paylaştığı iddiasıyla alındı.

Fotoğrafı Louvre'a asan aktivist grup eylemin amacının "dünyanın onu nasıl hatırlayacağını göstermek" ve Epstein mağdurları için adalet talep etmek olduğunu açıkladı. Grup, sosyal medya üzerinden "Müzeye asılmalı dediler, biz de astık" mesajını paylaşırken cinsel istismar ve insan ticareti iddialarının odağındaki Epstein davasıyla ilgili süreç devam ediyor.

Eski Prens Andrew hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor. Kraliyet unvanları elinden alınsa da Andrew halen taht sıralamasında sekizinci sırada bulunuyor. Ancak son gelişmelerin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, hükümetinin Andrew'u veraset sıralamasından tamamen çıkarmak ve kral olma ihtimalini ortadan kaldırmak için bir Parlamento Yasası çıkarmayı değerlendirdiğini söyledi.