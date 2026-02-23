Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD askerleri Haseke iline bağlı Tel Tamer hattı yakınlarındaki Kasrak üssünü boşaltmaya başladı. Üs içerisindeki askeri ekipmanları taşıyan onlarca lojistik tır, konvoylar halinde Irak sınırına doğru hareket etti.

ABD, son 1 ayda Suriye’deki Şeddadi ve Tenef bölgelerindeki askeri üslerinden çekilmişti. ABD ordusu, hali hazırda Rümeylan, Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.

Haseke ilinde yer alan Kasrak üssünün boşaltılmasıyla ABD'nin, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Wall Street Journal gazetesi, DAEŞ'li teröristlerin Irak'a naklinin tamamlanması nedeniyle, ABD ordusunun, Suriye'de kalan bin civarındaki askerini iki aylık süre içerisinde tamamen geri çekmeye hazırlandığını öne sürmüştü.

ABD SURİYE'YE NE ZAMAN GELDİ?

Suriye İç Savaşı'nın giderek şiddetlendiği 2014 yılının sonuna doğru ABD, hava gücüyle terör örgütü DAEŞ'e karşı mücadele için bölgeye müdahale etmişti. 2015'ten itibaren terör örgütü DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlar kapsamında Suriye'de askeri varlığı oluşturan ABD, terör örgütü SDG'ye de destek vermiş, militanlarını eğitip donatmıştı. Bölgede askeri üsler kuran ABD, buradan terör örgütü DAEŞ'le mücadeleye katılmıştı.

Ancak 2024 yılının sonunda Beşar Esad'ın devrilmesi ile başlayan yeni süreçte ABD bölgeden çekilme kararı almış, SDG'den de desteğini çekmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barack, SDG’nin Suriye'de DAEŞ'e yönelik işlevinin büyük ölçüde sona erdiğini söylemişti.