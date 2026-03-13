ABD-İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatı başlatmış, saldırıların ilk gününde ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu bombalanmıştı. Çoğu çocuk 185 kişi hayatını kaybetmişti.

İran saldırıyı ‘affedilmez bir savaş suçu’ olarak nitelerken ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu İran’a yüklemişti.

Amerikan medyası, askeri soruşturmadaki ön bulguların okulun ABD ordusunca vurulduğunu ortaya koyduğunu yazmıştı.

Çin, ölen öğrencilerin ailelerine destek amacıyla İran Kızılayı’na 200 bin dolar yardım yapacağını duyurdu.

ABD/İsrail-İran savaşı

ABD-İsrail, 28 Şubat’ta İran’a hava harekatları başlatmış, savaş, İran’ın İsrail’e ve ABD üslerine misillemeleriyle bölge ülkelerine sıçramıştı. Saldırıların ilk gününde İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve çok sayıda üst düzey İranlı isim öldürülmüştü. İran, Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak seçerken savaş, 14’üncü gününde karşılıklı saldırılarla sürüyor.

Mücteba Hamaney, dün (12 Mart) İran’ın yeni dini lideri sıfatıyla ilk kez açıklama yapmış, “Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, aksi takdirde saldırıya uğrayacaklar” demişti.

İranlı yetkililere göre ABD-İsrail saldırıları sonucu 1348 kişi öldü, yaralı sayısıysa 17 bini aştı.