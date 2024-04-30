İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Oğuz, mesajında 1 Mayıs'ın, tüm dünyada işçi ve emekçilerin birliği, dayanışması ve mücadelesi için bir sembol olduğunu belirterek, “ Güçlü bir toplum olmak ancak işçi-işveren uyumu ve çalışan haklarına saygıya mümkündür” ifadelerini kullandı.

“Her çalışanın insan onuruna yakışır bir ücret ve çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini” vurgulayan Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak hükümetle birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti ve “Ülkedeki iş gücü istihdamının artırılması, özellikle genç ve kadın istihdamının desteklenmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi konularda yapılan çalışmalar aynı kararlılıkla devam edecek” dedi.

Oğuz, “ülkede çalışanların hak ettikleri şartlarda çalışmalarını ve alın terinin karşılığını almalarını” arzuladıklarını belirterek, ülkenin gelişmesine ve kalkınmasına emek veren tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.