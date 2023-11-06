Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı tamamlandı. Bir sonraki toplantı yarın saat 10.00’da yapılacak.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz toplantıda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yanıt verdi. İleriye dönük kalkınma planı yapılacaksa, nüfusun bilinmesi gerektiğini belirten Oğuz, “Hükümetin bu konuda çalışmaları var… Ülkenin geleceği hepimizin gailesi” diye konuştu.

-“Şu anda cezaevinde 1013 mahkum ve tutuklu bulunuyor... 89 kişi şartlı tahliyeden yararlandı”

Şartlı Tahliye Tüzüğü'nde yapılan değişikliğe de değinen Oğuz, tüzükteki değişikliğin bir önceki değişiklikten bir farkı olmadığını kaydetti. Şu anda cezaevinde 1013 mahkum ve tutuklu olduğunu dile getiren Oğuz, 23 Haziran 2023 tarihinden bugüne kadar Şartlı Tahliye Kurulu’na 247 başvuru yapıldığını ve 89 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını ifade etti.

Ülkede kayıt dışı olarak, izinsiz ikamet başta olmak üzere çok sayıda kişi olduğunu bildiklerini dile getiren Bakan Oğuz, düzensiz göçle mücadele konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Kayıt dışı kişilerin ülkede olmaması gerektiğini vurgulayan Oğuz, “Kayıtsız insanlar hepimiz için tehlike” dedi.

Sözleşmeli mal satışı rakamlarını ve kimlere verildiğini bilmediklerini kaydeden Oğuz, bu sorunun devam etmemesi için çalıştıklarını ve bunu yakın zamanda savcılığa göndereceklerini ifade etti.

Bir soru üzerine Oğuz, şartlı tahliye konusunda mahkumlardan ve ailelerden talep geldiğini anlatarak, bunun kişiye özel olmadığına dikkat çekti. Bakan Oğuz, belli zamanlarda şartlı tahliyenin yapıldığını kaydetti.

Başka bir soru üzerine Dursun Oğuz, muhaceretle ilgili şu anda bir affın gündemde olmadığını söyledi.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Erhürman’a yanıt vererek, bugün Binboğa’nın kredilendirme noktasında gelecek cevapla birlikte Toprak Ürünleri Kurumu’nu da takviye ederek, harup alımını tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bugün Kooperatif Merkez Bankası’nda, yönetim kurulunun kredilendirme konusunda bir toplantı yaptığını bildiren Çavuş, oradan çıkacak sonuçla yarın veya çarşamba günü alıma başlanacağını söyledi.

10 TL desteğin Doğrudan Gelir Desteği kaleminden ödeneceğini kaydeden Çavuş, kayıtlılığı hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Genel Kurul’da daha sonra komitelerden gelen tasarıların görüşülmesine geçildi.

-Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı oy birliğiyle geçti

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Emrah Yeşilırmak, Kamu Görevlileri (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu sunarak, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Meclis Genel Kurulu'nda tasarının madde görüşülmesinin ardından tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

-Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı oy birliğiyle

Komite Başkanı Yeşilırmak, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik No:2) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu da sunarak, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini kaydetti.

Daha sonra tasarının madde madde görüşülmesi tamamlanarak, bütünü oy birliğiyle kabul edildi.

- Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:4) Yasa Tasarısı oy birliğiyle geçti

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Yeşilırmak, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik No:4) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu sunarak, tasarının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti.

Tasarının madde madde görüşülmesi sonrasında bütünü oy birliğiyle kabul edildi.

-Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi oy birliğiyle

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Yeşilırmak, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi’ne ilişkin raporu da Genel Kural’a sunarak, önerinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini belirtti. Yeşilırmak, belediyelerin birleşmesinde ortaya çıkan olumsuz durumların giderilmesi için önerinin hazırlandığını söyledi.

Ardından tasarı madde madde görüşülerek, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

- Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oy birliğiyle

Meclis'te son olarak Kamu Hizmeti Komisyonu ve Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine geçilerek, tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Böylece bugünkü çalışmalarını tamamlayan Meclis Genel Kurulu, bir sonraki toplantısını yarın saat 10.00’da yapacak.