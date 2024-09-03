İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Komisyonun yürüttüğü çalışmalar ele alındı.

-Oğuz: “Her türlü desteği vermeye hazırız”

Bakan Oğuz kabulde yaptığı konuşmada, Komisyonun yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını belirtti.

Uyuşturucu ile mücadelede her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Oğuz, iki kurum arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde atılacak adımları memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

-Hatipoğlu: “2024 yılı sonuna kadar strateji ve eylem planının hazır olması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz”

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hatipoğlu ise, nisan ayından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Daire Başkanlığı ile iş birliği içinde Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı üzerinde çalıştıklarını belirtti.

KKTC’de bulunan ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların da dahil olduğu çalışmalar hakkında bilgi veren Hatipoğlu, 2024 yılı sonuna kadar strateji ve eylem planının hazır olması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda hazırlanan kitabı Bakan Oğuz'a takdim eden Hatipoğlu, kitabın, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, uyuşturucu suçundan mahkûm olmuş cezaevindeki kişiler için yürütülen çalışmalar da ele alındı.

Komisyonun, bu konuda detaylı bir rapor hazırladığını belirten Hatipoğlu, raporun, mahkûmların rehabilitasyonu ve topluma yeniden entegrasyonunu hedeflediğini kaydetti. Komisyon Başkanı Hatipoğlu, bu çalışmaların, ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelede kritik bir rol oynayacağına dikkat çekti.

Görüşme, iki kurum arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.