Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer A. Köseoğlu yazılı açıklamasında, öğretmenlik branşlarının sınav gün, saat ve sınav yerleri, uyulması gereken kuralların önemi ve öğretmenlik branşlarına katılım sayıları hakkında bilgi verdi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Genel Ortaöğretim Dairesi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 45 branşta toplam 2059 kişinin gireceği sınavlarda, 204 aday ile İngilizce Öğretmenliği branşı başı çekiyor. İlköğretim Dairesi kadroları altında münhal ilan edilen 4 branşta toplam 348 kişinin sınava gireceği ve 153 aday ile Özel Ders (Rehber) Öğretmenliğinin ilk sırada yer aldığı belirtildi.

KHK Başkanı Köseoğlu, öğretmenlik sınavlarında yer alan tüm branşlara toplamda 2 bin 280 kişinin katılmasının beklendiğini ve sınavlarda 280 kişinin görev yapacağını kaydetti.

-Sınav yeri ve saatlerinin kolay bulunması için web sayfasında yeni uygulama

Köseoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Tüm branş sınavları Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu'nda olup 10, 11, 17 ve 18 Ağustos 2024 cumartesi ve pazar günleri saat 10.00 ve 15.00’te yapılıp tamamlanacaktır.

Öğretmenlik sınavına girecek adayların sınav yer ve saatlerini bulmalarına kolaylık sağlamak amacıyla khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yeni bir uygulama başlatılmıştır. Adaylar, menüde sınav katılım sorgulama linkini tıklayıp karşılarına çıkacak olan panoya 10 haneli kimlik numarası ve aday numaralarını girerek öğretmenlikle ilgili katılacakları sınav yer ve saatlerine ulaşabileceklerdir.”

-Sınav kurallarına dikkat!

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Köseoğlu sınav öncesi tüm adaylara ve görev alacak olan gözetmenlere çağrıda bulunup khk.gov.ct.tr adresli resmi web sayfasında yayınlanan ve ayrıca sınava girecek tüm aday ve gözetmenlere gönderilen SMS’lerde yer alan linkten ulaşılabilen “sınavlarda uyulması gereken kurallar” hususuna önemle uymaları gerektiğini hatırlattı.

-Kimlik kartı veya kimliği doğrulayacak resmi belge zorunlu

Köseoğlu ayrıca, sınavlara katılacak adayların sınava girerken kimlik kartı veya kimliğini doğrulayacak resmi bir belgenin orijinalini ibraz etmek zorunda olduğunu, kimliğini belgeleyemeyen adayların sınava alınmayacağını ve sınava girecek adayların sınava en geç 30 dakika kala sınav salonu önünde hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

Sınav sonrası açıklanacak sonuçların geçici olup, sonuçların 3 iş günü itiraz süresi sonrasında kesinleşeceğini kaydeden Köseoğlu, kesin liste sonuçlarına göre 600 puan ve üzeri alan adayların sıralama listesine girmiş olacakları ve sınav tüzüğü çerçevesinde münhal sayısı kadar adayın mülakata çağrılacağını belirtti.

Mülakat sonucunda adayların atamalarının Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından yapılacağına dikkat çeken Köseoğlu, tüm adaylara başarı diledi.