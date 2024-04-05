Oğlak eti 400 TL kilosu

Yıldırım köyünde üreticiden tüketiciye yarım ve bütün oğlak eti satış kampanyası .

Devletin et fiyatlarını 550 TL olarak açıklamasıyla piyasadan kaybolan küçükbaş hayvan sorununa çözüm Yıldırım köyünden geldi.

Yıldırımlı üretici oğlak fiyatını yarım veya bütün almak şartıyla kilosunu sadece 400 TL'den satışa sunarak tüketiciye müjde verdi .

Sipariş vermek isteyenler üreticimize 0 533 863 75 07 numaralı telefondan ulaşarak sipariş verebilirler.

Üreticimiz 6-7 hafta sonra da aynı şartlarda kuzu eti satışının başlayacağını müjdelerken bizler de bu satış şeklinin tüm küçükbaş hayvan üreticilerine örnek olmasını tavsiye ederiz.