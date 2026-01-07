ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'e Çin, Rusya, Küba ve İran'dan gelen casusları ve askeri personeli sınır dışı etmesi için baskı uyguladığı iddia edildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kongre'yi 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'den talep edilen konular hakkında bilgilendirdi.

Buna göre Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro alıkonulduktan birkaç dakika sonra Rodriguez'i aradı.

Görüşme sırasında Rodriguez'in, ülkesinin egemenliğini savunurken aynı zamanda uzlaşmacı bir tutum sergilediği ifade edildi.

Rubio, Rodriguez'den Küba, Rusya, Çin ve İran'dan gelen casuslar ve askeri personelin ülkeden çıkarılmasını isterken bazı diplomatların Venezuela'da kalmasına izin verileceğini belirtti.

Rodriguez'den ABD ile petrol ticaretini yeniden başlatmasını talep eden Rubio, Venezuela geçici yönetiminin ABD'ye karşı düşmanlık beslemesini istemediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Rubio ile Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, 5 Ocak'ta düzenlenen gizli oturumda ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesi ve gelecek planlarına ilişkin Kongre'yi bilgilendirerek yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

- Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.