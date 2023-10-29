Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu suçlarından tutuklanan Niyazi Aligüllü bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Gültekin Sancar olguları aktardı. Polis, 28 Ekim 2023 tarihinde saat 20.30’da Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde zanlının kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, salonda bulunan çekyatın altında bir adet Amerikan yapımı silah ve televizyon kasasının içerisinde 99 mm çapında 9 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru, silahın ve mermilerin balistik ve parmak izi incelenesine gönderileceğini açıkladı. Polis zanlının silahı nereden ve nasıl temin ettiğini de soruşturacaklarını belirtti. Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz hakkı verilen zanlı komploya kurban gittiğini söyledi. Zanlı, “Silahı evime koyup ihbar ettiler. Tam da yattığım çekyatın altına koymuşlar. Beni sokaktan alıp, eve getirdiler ve arama yaptılar. Silahı polislerle birlikte gördüm, şok oldum. Benim silahla ne işim olur Ganster değilim, beni ihbar eden silahı koymuştur” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, hakkında kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde suçundan soruşturma yürütülen zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.