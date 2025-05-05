KKTC İstatistik Kurumu Nisan ayını enflasyonu yüzde 4.06 olarak açıkladı.

Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’ne göre, enflasyonda bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 13.08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40.96 değişim oldu.

En yüksek fiyat artışını yüzde 60.25’le kavun, yüzde 60’la Milli Piyango bileti ve yüzde 50’yle KKTC Devlet Piyango Bileti gösterdi.

En yüksek fiyat düşüşü yüzde 67.26’le salatalıkta, yüzde 43.88’le semizotunda ve yüzde 40.21’le çilekte oldu.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9.51’la lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5.70, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 4.40, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 3.86, sağlık ana grubunda yüzde 3.54, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 3.20 artış oldu.

Ulaştırma ana grubunda yüzde 3.16, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 2.60, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.47, haberleşme ana grubunda yüzde 2.29, eğitim ana grubunda yüzde 1.94, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 1.26 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 455 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 71 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.