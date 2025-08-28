1. 27.08.2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Girne’de bir ikametgahın dış kısmında, Mehmet Salim YAĞCI (E-49) merdiven üzerinde su hattı bağlantısını yaptığı sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 7,47 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralanmıştır.
Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Genel Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
2. 27.08.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Ozanköy’de faaliyet gösteren mobilya mağazasında, Recep ZEYTUNCU (E-45) spiral tahta kesme makinesi ile dolap yapımında kullanılan sunta tahtayı kestiği sırada, sol elini makineye kaptırması sonucu el parmaklarından yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.