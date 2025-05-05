Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı devlet, iki ayrı otorite, iki ayrı bölge ve iki ayrı demokrasinin var olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis ile bugün ara bölgede gerçekleştirdiği görüşme ardından yaptığı açıklamada, bu gerçeklerin kabul edilmesi ve karşılıklı saygının esas alınması gerektiğini belirterek, iki devletin ve iki halkın faydasına olacak konularda iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rum tarafının mülkiyet konusundaki adımlarının gerginliği artırdığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs’ta yasalar çerçevesinde yatırım yapan bireylerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Tatar, Avrupa Birliği’nin ara bölgede kurmayı planladığı güneş enerji santrali projesine de, üretilecek elektriğin Kıbrıs Türk tarafındaki payının doğrudan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na verilmesi şartıyla onay verebileceklerini açıkladı.

“İki devletin iş birliğiyle, su, enerji, mayın temizliği ve mezarlıkların restorasyonu gibi teknik konularda ortak çalışmalar yapılabilir” diyen Tatar, tüm konularda ilerleme sağlanabilmesi için tarafların eşit statüde kabul edilmesinin şart olduğunu kaydetti.

- “Kıbrıs’ta iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi, iki ayrı devlet vardır”

Tatar, görüşmede Rum liderin konuşmasında sürekli “Reunited Cyprus (Yeniden Birleşmiş Kıbrıs)” ifadesini kullandığını ve federasyon dahi demediğini vurgulayarak, bu yaklaşımın gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ta 60 yıldır iki ayrı halk, iki ayrı otorite, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet vardır. Bu gerçekler dikkate alınmadan sağlıklı bir sürecin ilerlemesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

- "Komite, gençlerin çözüm odaklı düşünmelerine ve sorumluluk almalarına katkı sağlayacak"

Cumhurbaşkanı Tatar, 13. Teknik Komite olarak kurulan “Gençlik Komitesi”nin ilk toplantısına katıldıklarını belirterek, komitede 16 Kıbrıslı Türk ve 16 Kıbrıslı Rum gencin, eşit sayıda kadın ve erkek olarak yer almasının cinsiyet eşitliği açısından anlamlı olduğunu vurguladı. Tatar, gençler arasında kurulacak diyaloğun, gelecekte çözüm odaklı düşünmelerine ve sorumluluk üstlenmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Gençlere hitabında Kıbrıs’taki gerçekleri aktardığını belirten Tatar, Mart ayında Cenevre’de düzenlenen toplantıda bu komitenin kurulmasına onay verdiğini, gençlerin sürece dahil olmasının teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

- “Rum tarafının mülkiyet konusundaki adımları gerginliği artırıyor”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görüşmede gündeme gelen en önemli başlıklardan birinin de mülkiyet meselesi olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin “Yeni bir atmosfer oluşmuştur” ifadesine atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bu olumlu havada iki tarafın iş birliğiyle bazı somut adımlar atılabileceği yönündeki umudun, Rum tarafının mülkiyet konusundaki saldırgan tutumuyla gölgelendiğini söyledi. Tatar, bu durumu sabahki toplantıda Rum lider Nikos Hristodulidis'e de açıkça ifade ettiğini belirtti.

Annan Planı sonrası Taşınmaz Mal Komisyonu ile çözüme kavuşmuş mülkiyet konularının neden yıllar sonra yeniden gündeme getirildiğini soran Cumhurbaşkanı Tatar, “Rum tarafının mülkiyet konusundaki adımları gerginliği artırıyor” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kendi yasaları çerçevesinde, tamamen yasal yollarla yatırım yapan insanların hedef alınmasının ve hatta bazı bireylerin Güney Kıbrıs’ta tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Tatar, bu girişimlerin iki taraf arasında yeni oluşmaya başlayan atmosferi dinamitleyeceğini vurguladı.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’a bu durumu açık şekilde aktardığını kaydeden Tatar, bu rahatsızlığın New York’a, BM Genel Sekreteri’nin dikkatine acilen ve ciddi şekilde iletilmesini talep ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, “Madem ki yeni bir atmosfer oluşuyor, bu gibi hassas konularda beklenti, tansiyonun düşürülmesi yönündedir. Ancak olan, tam tersidir” dedi.

- Geçiş kapıları: Türk tarafının önerisi net

Tatar, Türk tarafının geçiş kapılarıyla ilgili önerisinin Haspolat ile Akıncılar-Limya kapılarının açılması yönünde olduğunu belirterek, Metahan kapısındaki yoğunluğun özellikle sabah ve akşam saatlerinde ciddi trafik yarattığını, yeni kapıların bu yükü hafifleteceğini ifade etti.

Rum tarafının ise Erenköy veya Kiracıköy’den “Güney’den Güney’e” geçişi sağlayacak bir koridor önerdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu öneri hem güvenlik hem de diğer açılardan bizim açımızdan kabul edilebilir değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Temmuz ayında yapılacak toplantıya zemin hazırlamak amacıyla BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Holguin’in sürece katkı sağlayacağını ve Mayıs ayında adayı ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti. Tatar, Holguin’in garantör ülkeler ve ilgili taraflarla temaslarda bulunacağını ve Kıbrıs Türk tarafı olarak her iki tarafın faydasına olacak konularda diyalog, temas ve karşılıklı saygıdan yana olduklarını yineledi.

- Enerji iş birliğine KIB-TEK şartı

Avrupa Birliği’nin ara bölgede kurmayı planladığı güneş enerji santrali projesine de değinen Tatar, bu projeye yalnızca üretilecek elektriğin Kıbrıs Türk tarafının payının doğrudan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na (KIB-TEK) verilmesi şartıyla onay verebileceklerini belirtti.

- “Biz her zaman diyalogdan ve karşılıklı saygıdan yanayız”

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını, “Biz hiçbir zaman iş birliğinden kaçmayız. Karşılıklı saygı temelinde diyalog ve iş birliğine her zaman açık olduğumuzu bugünkü toplantıda da yineledim” sözleriyle tamamladı.