(Kamalı Haber) - Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli polis ekibi tarafından ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek tutuklanan Joseph Damola Sowemmımu,Tunmise Joseph Ajeıgbe ve Ebenezer Oluwaseun Davıd mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Emine Yekli olguları aktardı. Polis, 24 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli polis ekibi tarafından Küçük Kaymaklı Haydar Bey Sokak üzerinde yapılan devriye esnasında tespit edildiklerini söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Joseph Damola Sowemmımu’ nun 23 Eylül 2023 tarihinden itibaren 701 gün, Tunmise Joseph Ajeıgbe'nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 328 gün, Ebenezer Oluwaseun Davıd’in 30 Eylül 2023 tarihinden itibaren 694 gündür KKTC'de İzinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlıların 24 Ağustos 2025 tarihinde mahkemeye çıkartılarak aleyhlerinde 3 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini kaydetti. Polis memuru, bu süre içerisinde Muhaceret Şubesinden ifade temin edildiğini, zanlıların ülkede kaçak olduklarının teyit edildiğini kaydetti. Polis memuru, zanlıların KKTC'den ihraç edilmesi için Sivil Muhaceret Dairesi ile yazışmalar yapıldığını ancak işlemlerin devam ettiğini belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.