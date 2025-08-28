1. 27.08.2025 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Girne’de sakin Ayfer ORAK (K-44) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır.

Adı edilenin yapılan otopsisinde ise, ölüm sebebinin “kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 27.08.2025 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotelde, müşteri olarak konaklamakta olan Danıel TSOUK (E-39), havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, hotelde görevli doktor tarafından yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Yakın Doğu Ünüversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.