

Saldırı, Queens’in yoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Jamaica bölgesinde meydana geldi. Amazura isimli yaklaşık 4 bin kişi kapasiteli büyük bir gece kulübünün önünde gece silah sesleri duyuldu.



New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, eyaletin Queens bölgesindeki "Amazura" isimli gece kulübünde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yaklaşık 4 kişinin kulübe girmek için sıra bekleyen 15 kişiye 30 el ateş açtığı belirtilen açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 4'ü erkek 6'sı kadın 16-20 yaşları arasında 10 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada, saldırının "terör eylemi" olmadığı, saldırganların olay yerinden kaçtığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların hayati riski olmadığı kaydedildi.

Dün New Orleans’ta yaşanan ve 15 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından New York’tan bir saldırı haberinin gelmesi endişeleri arttırdı ve soru işaretleri yarattı.