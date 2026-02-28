İsrail bu sabah İran’a karşı ‘önleyici saldırı’ olarak nitelediği ve ‘Aslan Kükremesi’ adını verdiği bir harekat başlattığını duyurdu. İran medyası, Tahran dahil beş şehre saldırı düzenlendiğini teyit etti.

Reuters’e konuşan İsrailli bir savunma yetkilisi, operasyonun ABD’yle koordinasyon içinde aylardır planlandığını, tarihinse haftalar önce belirlendiğini söyledi.

Nitekim Trump harekata ABD’nin de katıldığını doğruladı.

ABD başkanı şunları söyledi: “İran’a büyük bir harekat başlattık. İran rejimi çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup. Doğrudan ABD’yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunuyor. Amacımız bu rejimin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını korumak.”

Saldırı, ABD-İran müzakereleri sürerken yapıldı. İki ülke yetkilileri en son 26 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelmişti. Arabulucu Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el Busaidi, NBC News’e İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu sıfırlamada ABD’yle anlaştığını söylemişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, saldırıya karşılık verileceğini duyurdu.

Nitekim İsrail ordusu İran’dan füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

‘Ortak eylem, cesur İran halkına gerekli koşulları yaratacaktır’

İsrail başbakanı, saldırıya ilişkin X’ten şu açıklamayı yaptı:

“Kısa süre önce İsrail ve ABD, İran’daki terörist rejimin yarattığı varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak için bir harekata başladı.

Değerli dostumuz ABD Başkanı Donald Trump’a tarihi liderliği için teşekkür ederim.

Ayetullah rejimi 47 yıldır ‘İsrail’e ölüm’, ‘Amerika’ya ölüm’ diye bağırıyordu. Kanımızı döktü, birçok Amerikalıyı öldürdü ve kendi halkını katletti.

Bu cani terörist rejim, tüm insanlığı tehdit etmesine olanak sağlayacak nükleer silahlarla donanmamalı.

Ortak eylemimiz, cesur İran halkının kendi kaderini kendi eline alması için gerekli koşulları yaratacak.

İran halkının tüm kesimlerinin -Perslerin, Kürtlerin, Azerilerin, Belucilerin ve Ahvazilerin- zulüm boyunduruğunu atıp özgür ve barışçıl bir İran kurmasının zamanı geldi.”

İsraillilerden de ‘sabır’ ve ‘metanet’ istedi

Netanyahu, İsraillilerden de ‘sabır’ ve ‘metanet’ isteyip sözlerini şöyle noktaladı: “Birlikte duracağız, birlikte savaşacağız ve birlikte İsrail’in ebedi varlığını güvenceye alacağız.”

‘Füze sanayilerini yerle bir edeceğiz’

Trump da Truth Social hesabından paylaşılan sekiz dakikalık videoda açıklamalarına şöyle devam etmişti:

“İran’ın nükleer silah elde etmesini engelliyoruz. ABD, bölgedeki ABD personeline yönelik riski en aza indirmek için mümkün her adımı attı.

İran’ın uzun menzilli füzeler geliştirmesi ABD ve diğer ülkeleri tehdit ediyor. Füzelerini imha edeceğiz ve füze sanayilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz.

İran, dünyanın bir numaralı terörizm destekçisi devletidir. Daha geçenlerde protestolar sırasında on binlerce insanını öldürdü.”

İran Devrim Muhafızları’nı silah bırakmaya çağırdı

ABD başkanı, İran Devrim Muhafızları’nı, silahlı kuvvetleri ve polisi silah bırakmaya çağırdı, bunun kendilerine tam dokunulmazlık sağlayacağını söylemişti.

Trump “Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız” diye eklemişti.

İranlılara ‘Sığınakta kalın’ dedi: İşimiz bitene kadar her yere bomba düşecek

ABD başkanı, İran halkınıysa Tahran yönetimine karşı harekete geçmeye çağırmıştı: “Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Sonra da çıkıp iktidarı ele geçirin.”