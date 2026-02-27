Milano’da şehir içi toplu ulaşım hattındaki bir tramvay, yerel saatle 16:00 civarında seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple Vittorio Veneto Bulvarı’nda raydan çıktı.

Tramvay, raydan çıktıktan sonra etraftaki insanlara ve araçlara çarptı. Son olarak bir binanın zemin katındaki dükkana çarparak durabildi.

Tramvayın çarptığı bir kişi ve bir yolcu olmak üzere iki kişi öldü, yolcuların da bulunduğu 38 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, kazada sıkışanları kurtarmak için olay yerine geldi.

Başbakan Giorgia Meloni taziyelerini iletti, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Milano savcılığı, ‘taksirle öldürme ve yaralama’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını ve vatmanın da şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağını duyurdu.

İtalyan basınında tramvayın yüksek hızda gittiği, kaza yerinde raylar arasında hat değişikliği sağlayan makas noktası bulunduğunu, buradan kaynaklı bir sorun olup olmadığının araştırılacağını yazdı.