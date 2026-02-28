İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran’a yönelik ortak saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı belirtildi. İran ise füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerini eş zamanlı olarak hedef aldı.

'İKİ BÜYÜK PATLAMA SESİ DUYDUK'

Katar, kendi hava sahasında iki İran füzesini başarıyla önlediğini açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattı. Ülkenin başkenti Abu Dabi’de güçlü bir patlama sesi duyulduğu bildirildi. Abu Dabi'nin yanı sıra BAE'nin turistik şehri Dubai'de, ABD üssünün İran füzeleri tarafından hedef alındığı kaydedildi.