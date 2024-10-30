Tarım Bakanlığı’nda toplantı yaptıktan sonra birlik binasında basın toplantısı düzenleyen Naimoğulları, hayvan üreticisinin sorunlara hızlı şekilde çare üretilmesini beklediklerini kaydetti.

Küçükbaş hayvancıya diz çöktüren Mavi Dil’in Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya kadar geldiğini belirten Naimoğulları, hastalığa sebep olan sineklerin ilaçlanmasının belediyelere bırakıldığını ancak bunun yeterli olmadığını, bu konuda alarma geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumartesi, pazar ölen hayvanların ağılda bırakıldığını, görevlilerin pazartesi gidip hayvanları aldığını söyleyen Mustafa Naimoğulları, “Ölü hayvana konan sinek hastalığı diğer hayvanlara da bulaştırıyor…Bu çok ciddi bir ihmaldir, ciddiyetsizliktir...Bu işler tamam değil” dedi.

Genel Tarım Sigortası’nın tazmin miktarını yükseltmesi gerektiğini de belirten Naimoğulları, mevcut oranın hayvancının mağduriyeti karşılamadığını kaydetti.

Küçükbaş üreticilerinin elinde 20-25 bin civarında kasaplık kuzu-oğlak bulduğunu da belirten Naimoğulları, “Birkaç gün içinde bu konuya çözüm bulunmazsa, kuzuları, oğlakları vana koyup getireceğiz, Tarım Bakanlığı’nın önüne bırakacağız. Biz bakamıyoruz, onlar alıp baksınlar… Telefonlarımız kilitlendi. Ben de yönetimdeki arkadaşlarımız da bu soruna çözüm bulamıyoruz”dedi.

15 Mayıs’tan bu yana çiğ süte tek kuruş artış gelmediğini de belirten Mustafa Naimoğulları, “Maliyetler ortadayken üretim devam edemez. “Çiğ süte artış olacak mı olmayacak mı sorusuna cevap yok” dedi.