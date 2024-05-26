NAHİT ÖNCÜ'DEN GÜZEL VEFA ÖRNEĞİ

Ergün Yahat

Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçesi’nin ilk idare amirlerinden Ünal Sümer ve Alper Kaymakam’a Gazimağusa UBP ilçe başkanı ve Genel sekreter Oğuzhan Hasipoglu tarafından güzel bir vefa örneği gösterildi. Nahit Öncü ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, geçmiş yıllarda hizmetlerinden dolayı plaket takdim ederek teşekkür ettiler.Öncü, Kıymetli İdare amirlerimizden Alper Kaymakam’ın bugün doğum günü vesilesi ile doğum gününü de kutlama şeref’inde bulunduk. Plaket takdimimiz Her Cumartesi günü sohbet toplantılarımız ile devam edecektir.İlk ilçe başkanı Ünal Sümer ve daha sonraki ilçe başkanı Alper Kaymakam yaptıkları ortak açıklamada böylesi güzel bir günü hatırlayıp bizleri duygulandıran İlçe başkanı Nahit Öncü ve parti genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu na teşekkür ederiz açıklamalarında bulundular.