Güney Kıbrıs’ta görev yapan Yunan Alayı (ELDİK) komutanı değişti.

Politis’in haberine göre 14 Haziran’da “Korgeneral Sotiru Stavrianiku Kışlasında” düzenlenen tören ile ELDİK komutanlığı Piyade Albay Panayotis Keramidas’tan Piyade Albay Asterios Despudis’de devir ve teslim edildi. Törene Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Andreas Koronakis de katıldı.

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada devir teslim törenine Rum Savunma Baknaı Vasilis Palmas, RMMO Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas , Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Yoannis Papameletiu, Rum Meclis Savunma Komitesi Başkanı Marinos Sizopulos, Rum Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas ve diğer davetlilerin katıldığı belirtildi.