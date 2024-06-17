Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kurban Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile telefon görüşmesi yaparak, bayramını kutladı.

Meclis'ten verilen bilgiye gör, Töre, görüşmede Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekilleri adına Kurtulmuş’a bayram tebriğini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş da, Töre nezdinde Kıbrıs Türk halkı ve milletvekillerinin bayramını kutlayarak, selamlarını iletti.

Töre, TBMM eski başkanlarından Mustafa Şentop, Binali Yıldırım, İsmail Kahraman ve Ömer İzgi’yi de arayarak, bayramlaştı.

-Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarının bayramını da kutladı

Töre, ayrıca Cumhuriyet Meclisi eski başkanlarından Önder Sennaroğlu, Sibel Siber, Hasan Bozer, Ertuğrul Hasipoğlu ve İsmail Bozkurt’u da telefonla arayarak Kurban Bayramlarını kutladı.