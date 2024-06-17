Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa ile İskele’de partililer ve halkla bayramlaştı. Üstel, hükümet olarak halkın alım gücünü korumak için kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

UBP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gazimağusa daha sonra da İskele İlçe Binasında yer alan bayramlaşmada, Ünal Üstel'e eşi Zerrin Üstel, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü ve milletvekilleri eşlik etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bayramlaşmaya katılan ve kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti. UBP’nin birlik ve bütünlüğünün, gönül birliğinin her etkinlikte ortaya konulmasının, kendilerine güç kattığını vurgulayan Üstel, yakaladıkları istikrarı sürdüreceklerini söyledi.

Gerek bölgesel ziyaretlerde, gerekse de sosyal medyada, hemen her kesimin ithal et kararını takdir ettiklerini söylemesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Üstel, şöyle konuştu:

“Yerel yönetim reformunda olduğu gibi ithal et kararıyla da daha uygulamaya girmeden pek çok eleştiri gelmişti. Biz kararlı durduk reformu gerçekleştirdik. Şimdi halkımızın alım gücünü ayakta tutmak için ithal et kararını aldık. Sonuçta, halkımız kaliteli ve daha ucuz et imkanına erişmiş oldu. Herkesin memnuniyetini görüyoruz. Partimizden, halkımızdan aldığımız güçle, istikrar ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Halkımızın alım gücünü korumak adına gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.”