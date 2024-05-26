Eşit Hak ve Adalet Sendika (HAKSEN), Hayvan Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliğinin eylemine destek vereceğini ve yarın örgütlü olduğu iş yerlerinde 2 saatlik grev yapacağını açıkladı.

HAKSEN’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sendika 11.00-13.00 saatleri arasında örgütlü olduğu iş yerlerinde grev kararı aldı. Sendika ayrıca tüm üyelerine ve halka saat 11.00’de Başbakanlık önünde gerçekleştirilecek eyleme destek verme çağrısında bulundu.

Açıklamada şöyle dendi: “Ekonomik kriz günlerinde alım gücü günden güne eriyen halkımızın nefes alması için hükümet adımlar atmalı, ancak bunu üretimimizi sıfırla çarpıp toplumu yok ederek yapmamalıdır. Halkımızın nefes alması maliyetlerin düşürülmesinden, bunun yolu da gerek Kamusal üretim araçlarımızın gerekse de tarım arazilerimizin korunarak büyütülmesinden geçmektedir. Sağlık ve eğitimde ihtiyaç duyduğumuz gibi, tarım ve hayvancılıkta da planlı bir politika izlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.”

Açıklamada, Sendikanın et ithali ve arazilerin yabancılara satılmasına karşı mücadele vermeye devam edeceği belirtildi.