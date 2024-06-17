Alithia, Ada’yı etkileyen aşırı sıcak hava nedeniyle bu kez hayatını kaybeden kişinin 84 yaşında bir kadın olduğunu yazdı. 14 Haziran’da sıcak çarpması teşhisiyle hastaneye kaldırılan kadının dün vefat ettiğini yazdı.

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Habere göre aynı teşhisle 2’si erkek olmak üzere 3 kişi hastanede tedavi görüyor.

Aynı gazete son dönemde 3 kişinin elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini de yazdı.

Habere göre bahçesinde çalışırken, plastik koruyucu boru içinde olmayan canlı kabloya dokunan 64 yaşındaki kişi 5 Haziran’da; elektrik fişine takılı süpürge ile oynayan 22 aylık bebek 7 Haziran’da ve evinin bahçesinde çalışırken kullandığı uzatma kablosunu çıkarmaya çalışan 76 yaşındaki kişi de 13 Haziran’da hayatını kaybetti.

Editör: Timuçin Cansoylu