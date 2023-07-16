"Müzakerelerin yeniden başlaması yönünde Guterres’in çağrıda bulunduğu ortak zemin federal çözüm parametreleridir"

"Tüm tarafları bu çerçeve içerisinde sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarının her düzeyde korunacağı siyasi eşitliğe dayalı, iki bölgeli, iki toplumlu federasyona ulaşmak için, kararlılık ve sorumlulukla çalışmaya devam edeceğini, bu çerçevede hareket edilmesi için her türlü diyalog kanalını zorlayacağını vurguladı.

Müzakerelerin yeniden başlaması yönünde BM Genel Sekreteri Guterres’in çağrıda bulunduğu ortak zeminin federal çözüm parametreleri olduğunu kaydeden CTP, tüm tarafları bu çerçeve içerisinde sorumlulukla hareket etmeye davet etti.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, müzakerelere 11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu -Anastasiadis ortak açıklaması temelinde, 2006-2017 müzakere sürecinde varılan mutabakatlar çerçevesinde, Crans Montana’da kalınan noktadan başlanması, müzakere sürecinin sonuç odaklı, ucu açık olmayan bir şekilde yürütülmesi gerektiği kaydedildi ve adil, eşit, kabul edilebilir bir çözümün ancak bu kapsamda mümkün olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 12 Temmuz tarihinde düzenlenen kapalı Kıbrıs oturumu sonrası yapılan ve "Taraflar, BMGK kararları uyarınca, açıklık, esneklik ve tavize açık bir şekilde, siyasi eşitlik temelinde kapsamlı, adil, iki toplumlu ve iki kesimli federal çözüm için resmi müzakerelere dönmeyi hedeflemelidir" denilen açıklamanın "karşılıklı kabul edilebilir, kapsamlı çözüme bir an önce ulaşmak bakımından oldukça önemli olduğu" belirtilen açıklamada “2017 Crans Montana zirvesinden sonra durağan bir döneme giren Kıbrıs sorununda kalıcı bir çözüme ulaşma hedefi için tarafların, ‘maksimalist öneriler’ yerine ‘karşılıklı kabul edilebilirliği’ dikkate alacak yaklaşımlar ortaya koyması esastır” ifadeleri kullanıldı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türklerin, çözüm ile birlikte adada kurulacak yeni düzenin siyasi eşitliğe dayalı kurucu öznelerinden biri olacağının gerçek olduğu vurgulanan açıklamada, “BM parametreleri ile çerçevelendirilen bu gerçek, sürdürülebilir, güvenli ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümün de esasını oluşturmaktadır. Yıllar boyunca çözümsüzlükten en çok zarar gören taraf olan Kıbrıslı Türklerin, 2004 Referandumunda ortaya koymuş olduğu güçlü irade aşikârdır. Sürdürülebilir, istikrarlı, adil bir çözüme acilen ulaşılması ve Kıbrıs'ın birleşik olarak Avrupa Birliği'nde yerini alması için, çözüm ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinden kopmadan çalışılmalıdır ”denildi.

-“BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilci ataması konusu son derece önemlidir”

BM Genel Sekreterinin Özel Temsilci ataması konusunun son derece önemli olduğu vurgulanan açıklamada atanacak olan Özel Temsilcinin sadece liderlerle değil, aynı zamanda her iki tarafın siyasi parti ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmasının, içinde bulunulan konjonktürde son derece önemli olduğu ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu bağlamda kurgulanacak müzakerelerin 11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu -Anastasiadis ortak açıklaması temelinde, 2006-2017 müzakere sürecinde varılan mutabakatlar çerçevesinde, Crans Montana’da kalınan noktadan başlanarak, sonuç odaklı ve ucu açık olmayan bir müzakere süreci içinde yürütülmesi gerekmektedir. Adil, eşit, kabul edilebilir bir çözüm ancak ve ancak bu kapsamda mümkündür. Müzakerelerin yeniden başlaması adına BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in çağrıda bulunduğu ortak zeminin, BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere federal çözüm parametreleri olduğunu hatırlatır, tüm tarafları bu çerçeve içerisinde sorumlulukla hareket etmeye davet ederiz”.