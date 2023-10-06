Kırk adet siyah-beyaz fotoğraftan oluşan “Basamakların Tinselliği: Merdiven” sergisi 13 Ekim’e kadar gezilebilecek

Ümit İnatçı’nın küratörlüğünde gerçekleştirilen Mustafa Evirgen’in fotoğraf sergisi 9 Ekim Pazartesi günü açılıyor.

Ümit İnatçı Sanat Merkezi’nden verilen bilgiye göre, sergi saat 19.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Kırk adet siyah-beyaz fotoğraftan oluşan sergi “Basamakların Tinselliği: Merdiven” başlığını taşıyor.

Eserleriyle birçok karma fotoğraf sergisine katılan Evirgen, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada da seçici kurul üyeliği yaptı.

IUP (International Union Photographers) tarafından 2008 ve 2023 yıllarında yayınlanan Ödüllü Fotoğraflar Antolojisi isimli kitaplarda fotoğrafları yayımlandı.

Uluslararası fotoğraf yarışmalarında elde ettiği başarılardan dolayı uluslararası fotoğraf örgütleri tarafından saygın unvanlara layık görüldü.

Sergi 13 Ekim’e kadar açık olacak.