Dernek tarafından 20 Haziran Dünya Mülteci Günü dolayısıyla yayımlanan açıklamada, “Unutmayalım ki, her mülteci bir insan ve her insan, onurlu bir yaşamı hak eder.” denilerek, Dünya Mülteci Günü'nde mültecilere daha iyi bir gelecek sunmak adına toplum adım atmaya davet edildi.

Ortadoğu'da bitmeyen savaşlar ve çatışmaların milyonlarca insanın hayatını derinden etkilediği ve onları evlerini terk etmeye zorladığı, özellikle Filistin'deki krizin nesiller boyu süren acılara ve göçe neden olduğu kaydedilen açıklamada, mültecilerin yaşam koşullarını iyileştirmek, temel insan haklarına ulaşabilmesini sağlamak ve korumak için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği kaydedildi.

“Mülteciler, savaş ve zulümden kaçarak güvenli bir yaşam arayışıyla yollara düşerken, sıklıkla temel haklarından mahrum bırakılmakta ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi vermektedirler.” denilen açıklamada, hükümetlere ve uluslararası topluma da mültecilere insan onuruna yaraşır bir yaşam sunma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, her bireyin güvenli bir yaşam, barınma, sağlık hizmetleri ve eğitim hakkına sahip olması gerektiği vurgulanarak, mülteci çocukların eğitimi için de daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğuna işaret edildi.

Açıklamada, gün kapsamında bir takım etkinliklerin de yapılacağı duyurularak, bu etkinlikler şöyle sıralandı:

“ 20 Haziran: Film gösterimi, Gave/Girne,

27 Haziran: ‘Irkçılık Karşıtı Ağ’ - Çevrimiçi toplantı,

29 Haziran: ‘Deniz Tekin Şarkı Yazma Atölyesi’, Rüstem Kitabevi/Lefkoşa,

29 Haziran: Deniz Tekin Konseri, Rüstem Kitabevi/ Lefkoşa”