MUHTAR NAZİF ONBAŞI MAAŞINI KÜLÜBÜNE BAĞIŞLADI

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi'nin hayırsever muhtarı emsal teşkil etmeye devam ediyor. Daha öncede yaptıkları yardımlar ile bilinen Nazif Muhtar bu kez maaşını külübüne bağışladı. Yeni Boğaziçi Kulübü’ne bağışlayarak ve Mustafa Haciali Yılmazköy maçı öncesinde takıma yemek organize ederek kulübe destek oldu. Kulüp, bu anlamlı katkılarından dolayı Muhtar Yavuz’a teşekkürlerini sundu. Nazif Onbaşı Yavuz, daha önce de çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulundu. Yaklaşık altı ay önce düzenlenen bir programda, toplanan bağışların Mehmet Dursun adlı bir bireyin sağlığına kavuşması için kullanılmasına öncülük etmişti. Bu tür destekler, yerel spor kulüplerinin gelişimi ve toplumun bir araya gelmesi açısından büyük önem taşımaktadır.