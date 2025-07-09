MORMENEKŞE'NİN ŞAMPİYONLUK BALOSU ARKIN PALM BEACH OTLEDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ergün Yahat

Geçtiğimiz sezon 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig’e yükselen Mormenekşe Spor Kulübü’nün şampiyonluk balosu, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı ve iş insanı Nahit Öncü’nün sponsorluğunda Arkın Palm Beach Otel’de, havuz başında gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Togay Menekşeli’nin üstlendiği gecede, balonun finansmanını sağlayan UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü bir konuşma yaparak, spora olan desteklerinin süreceğini belirtti ve Mormenekşe Spor Kulübü’ne Süper Lig’de başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Metin Menekşeli, başta sponsorluk desteği sağlayan Nahit Öncü olmak üzere, katkı sunan tüm iş insanlarına, derneklere ve geceye katılan misafirlere teşekkür etti. Konuşmasının ardından Menekşeli, Nahit Öncü’ye teşekkür plaketi takdim etti.