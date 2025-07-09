“EİT üyesi ülkelerden Türkiye dışındakiler bizi tanımıyor olabilirler fakat orada bulunmamız KKTC açısından yeni gelişmelerdir. Yeni kazanımlardır, statümüzün yükselmesidir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adına kazanımlar elde ettiklerini vurgulayarak, "EİT Zirvesi'ne üst düzey katılımımız diplomatik zaferdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AA muhabirine, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde yapılan EİT 17. Zirvesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, EİT toplantısında Asya’daki Türk cumhuriyetleri ile Pakistan ve İran'ın devlet başkanlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "KKTC bayrağının orada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oturduğu bölümde dalgalanması, benim orada Cumhurbaşkanı sıfatı ile ülkemi temsil etmem, statümüzün yükseldiğinin göstergesidir. Bundan mutluluk duydum." diye konuştu.

Tatar, KKTC için EİT 17. Zirvesi'nde üst düzey temsil alanını hazırlayan Türkiye ve Azerbaycan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"EİT üyesi ülkelerden Türkiye dışındakiler bizi tanımıyor olabilirler fakat orada bulunmamız KKTC açısından yeni gelişmelerdir. Yeni kazanımlardır, statümüzün yükselmesidir. Bizim Kıbrıs'ta dile getirdiğimiz 2 devletten birisi o salonda bayrağı ile yer almıştır. Bütün bunlar oradaki devlet başkanlarının huzurunda olmuştur."

Cumhurbaşkanı Tatar, eskiden benzer uluslararası toplantılarda KKTC'li yetkililerin görmezden gelindiğini belirterek, son dönemde Türkiye ve Azerbaycan'ın yardımları ile katıldıkları zirvelerde bu durumun ortadan kalktığını kaydetti.

EİT üyesi ülkelerle ilişkileri geliştirme niyetinde olduklarını aktaran Tatar, "Hankendi'nde gördüğümüz itibarın bundan sonraki toplantılarda da devam edeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki toplantı Türkiye'de olacak ve bizim için bu süreç daha iyi noktalara ilerleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türklerinin 1960'lardan bugüne oldukça zorlu koşullardan geçerek önce özgürlüklerine ardından da devletlerine kavuştuklarının altını çizerek EİT 17. Zirvesi'nde KKTC'nin kazanımlar elde ettiğini söyledi.

KKTC'nin uluslararası arenada kabul edilebilirliği ve bilinirliliğinin gelecekte daha iyi noktalara ulaşacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, "EİT Zirvesi'ne üst düzey katılımımız diplomatik zaferdir. Hankendi'nde gördüğümüz itibar bizim mücadelemiz ve devletimizin kazanımıdır. Ve ben bunu başarmanın mutluluğu ve gururunu taşıyorum. Bir kez daha bu ortamı sağlayan ana vatanıma, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum." dedi.