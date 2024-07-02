Halkın Partisi (HP) MYO üyesi ve Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı Aral Moral, kaçak yaşamla mücadelede “faturanın, iş vereni tarafından kaçak yaşama itilen çalışanlara kesilmesi" yaklaşımından vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Moral yaptığı yazılı açıklamada, “mahkemenin iş verene yönelik soruşturma emri vermesinin oldukça önemli bir karar olduğunu” ifade etti.

Moral, açıklamasında şunları kaydetti:

“Halkın Partisi olarak kendi isteğiyle kaçak yaşamı tercih edenler bir kenara, özellikle iş verenleri tarafından kaçak duruma düşürülen emekçilerin sınırdışı edilme veya farklı bir ceza görmeleri değil mağduriyetlerinin giderilmesi noktasına da defa defa dikkat çekmiştik.

Kaçak yaşamla mücadelede, iş verenleri tarafından kaçak duruma düşürülen ve bundan habersiz olan çalışanlara değil, buna sebep olanlara yönelik adımlar atılması gerekmektedir.

Bugün bazı gazetelerin manşet haberlerinde yer alan haberde yargıçlarımızın iş verene yönelik soruşturma emri vermesi oldukça önemli bir karardır.

Ancak, daha önce de söylediğimiz gibi, kaçak yaşama yönelik gerekli adımı atması gereken, teftişi yapması gereken ve çalışma yaşamının koşullarını belirleyecek kurum olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konularda adım atmaması düşündürücüdür.

Halen teşkilat yasası güncellenmeyen ve kadrolarını günün koşullarına, her ne kadar bilinmese de nüfusa göre güncellemesi, gerekli denetimleri eksiksiz kadrolarla yapması elzemdir.”