Halkın Partisi (HP) Sözcüsü ve Çalışma Yaşamı Komitesi Başkanı Aral Moral, çağdaş bir toplum olmanın temel koşullarından birinin eşitlik olduğunu söyleyerek, Ektam Kıbrıs Ltd.'de yaşananlarla ilgili eleştirilerde bulundu.

Moral, yaptığı yazılı açıklamada, Ektam Kıbrıs Ltd. çalışanlarının sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten durdurulduklarını ileri sürerek, çalışanların yaşadıklarının ise eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı savundu.

Moral açıklamasında, “KKTC Meclisi tarafından onaylanan 15 ILO sözleşmesinden birisi olan Sendika Özürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Hakkındaki 1948 Tarihli 87 Numaralı Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa'nın 11.Maddesi uyarınca bu ILO sözleşmesini onaylayanlar işçilerin örgütlenme hakkını özgürce kullanmalarını sağlayacak her türlü gerekli ve uygun önlemleri almakla yükümlü olduğunu açıkça ifade edilmiştir” dedi.

İşten durdurulma kararının çalışanlara WhatsApp üzerinden bildirildiğini öne süren Moral, yasaya göre ekonomik veya yapısal gerekçelerle topluca işten durdurma yapılacaksa, bildirimin bir ay önce Çalışma Dairesi’ne yapılması gerektiğini anımsattı.

Moral, ayrıca, sendikaya üye olma gerekçesiyle topluca işten durdurma yapılamayacağına dikkati çekerek, çalışanların işlerinin Anayasa ile güvence altına alındığını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sürece dâhil olmasının önemine işaret eden Moral, yerel işgücünün korunması için gerekli girişimlerin yapılması çağrısında bulundu.

Moral, devletin, yalnızca düzen koymakla değil, hak ihlalleri durumunda da çalışanları yalnız bırakmayan bir yapıda olması gerektiğini söyleyerek, "Sendikal hakların fiilen kullanılmasının engellendiği, iş güvencesinin keyfî uygulamalarla ortadan kaldırıldığı bir ortamda devletin sessiz kalması, anayasal sorumlulukla bağdaşmamaktadır.” dedi.

Moral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yalnızca izleyici değil; aktif, kararlı ve caydırıcı bir tutum sergilemesi, sendikal nedenle işten durdurulan emekçilerin yerine yeni işçi istihdam edilmesine kesin surette izin verilmemesi ve yerel işgücünün korunması adına gerekli tüm idari ve hukuki mekanizmaların derhal işletilmesi gerekmektedir."