Girne’de, bu sabahın erken saatlerinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan 22 yaşındaki yaya Osman Can Evler (E), beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakıma alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Mehmet Şençağ (E-34), yönetimindeki SC 692 plakalı araçla seyrederken hirondel trafik ışıklarına geldiğinde kendi yönünde yeşil ışığın yanması üzerine yoluna devam etti ve yayalar için kırmızı ışık yandığı halde yaya geçidinden yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Osman Can Evler’e çarptı.

Kazada ağır şekilde yaralanan yaya Evler, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması teşhisiyle yoğum bakım servisine kaldırıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında SC 692 plakalı araç sürücüsü Mehmet Şençağ tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor