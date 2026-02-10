(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen “Emanetçi tarafından sirkat, sahtekarlıkla para temini ve KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçlarından tutuklanan Mehmetcan Ekinci yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’da direktörlüğünü E.K.’nin yaptığı yaptığı bir galeriye ait MA 379 Plakalı Smart marka salon aracı kullanması için zanlıya emanet olarak verildiğini söyledi. Polis, zanlının 50 bin TL karşılığında M.Ö.’ye satmak sureti ile Emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini kaydetti. Polis, şikayetin 5 Şubat 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının 3 Mart 2025 tarihinden beri 340 gün KKTC’de ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.