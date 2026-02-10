(Kamalı Haber)-Lefkoşa’da meydana gelen “Verilen Vize İzni Hilafına Aykırı Hareket” suçundan tutuklanan Mustafa Tarhan yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Derviş Sadeli mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi tarafından Lefkoşa’da meydana gelen Sirkat meselesi ile ilgili yürütülen soruşturma gereği zanlının KKTC’ye 05.02.2026 tarihinde 60 günlük turist vizesi ile geldiği ancak Ortaköy’de bulunan bir restoranda garson olarak çalıştığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının “vize izni hilafına aykırı hareket” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ihraç işlemleri başlatıldığını, ancak henüz tamamlanmadığını ifade etti. Polis memuru, zanlıyı çalıştıran iş yeriyle ilgili de soruşturma başlatıldığını, Çalışma Dairesine bildirim yapıldığını kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek,8 gün ek süre istedi

Mahkemede konuşan zanlı ise biletini alıp gitmek istediğini kaydetti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.