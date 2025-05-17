İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK

15.05.2025 tarihinde, Değirmenlik’te, Y.U.(E-25)’nun, misafir olarak bulunduğu ikametgah içerisinde muhafaza edilen ev sahibine ait toplam 4.000 Euro, 2.600 Stg ve 7.000 TL nakit paraları alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.