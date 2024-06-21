Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Türkiye ve KKTC için de tehdit oluşturacak şekilde Güney Kıbrıs’ı bir askeri üs haline getirmek için hızlı adımlar attığını belirtti.

Gülbahar, Anavatan Türkiye'nin de en kısa sürede bugüne kadar yaptıklarının da ötesine geçerek Garanti Antlaşması’na halel gelmeksizin KKTC ile bir ‘Savunma ve Stratejik İş Birliği Antlaşması’ imzalaması, KKTC’nin tanınması ve ekonomik kalkınmasına daha fazla ağırlık vermesi gerektiğini kaydetti.

Aziz Gülbahar, konuyla ilgili açıklamasında özetle şunları belirtti:

“Amerika Birleşik Devletleri yönetimini ellerinde bulunduranlar son yıllarda Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına karşı düşmanca bir tutum içine girmiş durumdadırlar. Önce Yunanistan’a Ege adalarını tüm antlaşmalara rağmen silahlandırması için cesaret verildi sonra Trakya başta olmak üzere Yunanistan Amerikan üsleri ile donatıldı. Şimdi ise Güney Kıbrıs, Amerika’nın Ortadoğu politikaları ve İsrail’i kollama gayretleri çerçevesinde baştan aşağı bir askeri üs ve saldırı merkezi haline getiriliyor.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Amerikan Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasında geçtiğimiz günlerde Washington’da varılan anlaşmaya göre ABD, bir yandan Güney Kıbrıs’taki askeri varlığını artırarak Tatlısu köyünde bir helikopter üssü kuracak, Adaya özel birlik konuşlandıracak, diğer yandan ise Güney Kıbrıs’la ekonomik, kültürel işbirliğinin ilerlemesi için Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu taşıyanlara vize muafiyeti uygulayacak, Rum gençlerine yeni fırsatlar yaratacak, siber güvenlik, araştırma ve teknolojik gelişme için destek sağlayacak.

Kısacası, ABD Kıbrıs gerçeklerini, Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu bir kenara koyuyor ve Rum-Yunan ikilisi ve İsrail’le birlikte bölgedeki enerji kaynakları ve ticaret güzergâhına yönelik yeni bir aksiyon içine girecek.

Yapılan anlaşma 1960 anlaşmaları ile Garanti ve İttifak anlaşmasına aykırıdır. Rum tarafının tüm Ada adına, Kıbrıs Türk halkı ve garantör Türkiye’nin onayı olmadan iki halkı tehlikeye atacak içerikte üçüncü taraflarla askeri anlaşma imzalama hakkı yoktur.

Bu anlaşma müzakerelerin yeniden başlatılması için BM tarafından sürdürülen ortak zemin arama çalışmalarını berhava etmiştir. Bu nedenle gelecek ay görev süresi dolacak kişisel temsilcisi Holguin’in görev süresini uzatmaya gerek kalmamıştır…

Bize göre Anavatan Türkiye mümkün olan en kısa sürede bugüne kadar yaptıklarının da ötesine geçerek Garanti Antlaşması’na halel gelmeksizin KKTC ile bir ‘Savunma ve Stratejik İş Birliği Antlaşması’ imzalamalı ve KKTC’de gerekli üsleri kurmalıdır.

Buna ek olarak Türkiye, KKTC’nin tanınması ve ekonomik kalkınmasına daha fazla ağırlık vermeli, özellikle elektrik sorunun giderilmesi, yolların yapılması, KKTC’ye Türkiye ve dünyadan sağlanan hava ulaşımının uygun fiyatlarla gereken yoğunlukta gerçekleştirilmesi, Kıbrıs Türk gençliğinin önünün açılması, spor ambargosunun aşılması için özel bir program uygulamaya konulmalıdır… Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptıklarının doğru bulunmadığı, Türk milletinin bu düşmanca tavırları asla içine sindirmeyeceği bildirilmelidir.”