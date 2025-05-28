Milli İradeye Saygı Platformu, iki devletli çözüm siyaseti dolayısıyla tam destek belirttiği Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iki devletli çözümü gündeme getirerek en iyi şekilde savunduğu için "Vatanseverlik Plaketi" takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, görüşmeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kıbrıs Türkünün milli değerlerine ve maneviyatına sahip çıkılmasının önemini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, eğitim ve inşaat sektörlerindeki gelişmelerin yanı sıra TEKNOFEST gibi önemli bir fuarın düzenlenmesi sonrası KKTC'nin bilişim adası olarak da gelişmesinin önünün açıldığına işaret etti.

Kıbrıs Türk halkının güvenliği için Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün devamının şart olduğunu vurgulayan Tatar federasyon ile “sıfır asker, sıfır garanti amaçlandığını”, bunu asla kabul etmeyeceklerini kaydetti.